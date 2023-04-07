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Коммерсантъ FM
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Международные резервы РФ в марте увеличились на 3,4 %, до $593,9 млрд

Международные резервы России составили $593,88 млрд на 1 апреля, что на 3,4% выше показателей месяц назад, сообщает Банк России. На 1 марта 2023 года они составляли $574,25 млрд. На 1 апреля 2022 года резервы составляли $606,409 млрд.

Золотовалютные резервы (ЗВР) состоят из монетарного золота и иностранной валюты.

В марте валютные резервы выросли до $446,87 млрд (+1,9%) с $438,68 млрд, стоимость монетарного золота выросла до $147,011 млрд (+8,4%) с $135,56 млрд.

В результате введенных в ответ на военную операцию санкций замороженными оказались до $300 млрд из $640 млрд резервов ЦБ. В декабре 2022 года регулятор рассматривал расширение ЗВР лишь в том случае, если дополнительное накопление средств потребуется в рамках бюджетного правила.

Мария Федотова

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