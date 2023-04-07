Водителя Смольного, домогавшегося до 12-летней девочки, отправили в СИЗО до лета

Калининский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу водителя АТП «Смольнинский» Олега Собчука, обвиняемого в домогательстве к 12-летней девочке в центре города, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Свою вину он признал в полном объеме.

«Фигурант против меры возражал. Просил отказать»,— отмечается в сообщении.

Напомним, вменяемый Собчуку инцидент произошел 5 апреля на улице Жукова. Как рассказала полиции мать девочки, дочь пожаловалась ей на двух мужчин, которые остановились возле нее на Toyota Camry и стали звать к себе в салон, при этом оба были без брюк. Олега Собчука позже вычислили по камерам наружного наблюдения, писала «Фонтанка». Мужчине вменяют ч. 2 ст. 135 УК РФ — развратные действия в отношении лица, не достигшего 12-летнего возраста.

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