В Петербурге по подозрению в домогательстве к 12-летней девочке задержали водителя Смольного

Сотрудники уголовного розыска Санкт-Петербурга задержали мужчину, накануне пытавшегося совратить 12-летнюю девочку на улице Жукова. Задержанный, по предварительным данным, работает водителем одного из управлений правительства города.

Мужчина уже дал признательные показания, сообщает «Фонтанка». Сейчас с ним продолжаются следственные действия в управлении Следственного комитета Калининского района Петербурга.

Вменяемый мужчине инцидент произошел накануне, 5 апреля. О произошедшем рассказала полиции мать пострадавшей девочки. По ее словам, дочь пожаловалась ей на двух мужчин, которые остановились возле нее на Toyota Camry и стали звать к себе в салон, при этом оба были без брюк. Школьница убежала и рассказала о произошедшем матери.

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