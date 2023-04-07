В Липецкой области начался пожароопасный сезон

С 7 апреля в лесах Липецкой области объявлен пожароопасный сезон. Он предусматривает оперативное реагирование специальных служб на возгорания и означает, что вероятность лесных пожаров и загораний растительности растет.

«Эффективность мер и средств, которые принимаются в Липецкой области для предотвращения возникновения пожаров в период летнего сезона, позволяют не допустить лесных пожаров на территории лесного фонда с 2015 года»,— утверждают в облправительстве. «Со стороны региональной власти в полном объеме принимаются меры, необходимые для обеспечения пожарной безопасности в лесах. Приобретается новая техника, обеспечивается патрулирование и оперативное реагирование на возможные возгорания»,— сообщил губернатор Игорь Артамонов.

Для граждан объявление пожароопасного сезона не влечет ограничений. Они будут введены при объявлении особого противопожарного режима. Однако усиливается патрулирование в лесах, направленное на пресечение нарушений правил пожарной безопасности.

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