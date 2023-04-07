Lada Niva Travel получила «хоккейную» версию

АвтоВАЗ представил новую модификацию внедорожника Lada Niva Travel — исполнение KHL, посвященное Континентальной хоккейной лиге.
Lada Niva Travel KHL
Фото: АвтоВАЗ
В основу спецверсии легла флагманская комплектация Luxe, которая дополнительно получила логотипы КХЛ на стойке и порогах кузова и набор аксессуаров.
Оснащение автомобиля включает в себя коврики салона и багажника, сумку-органайзер для расположения в левой или правой нишах багажника, фартук ковра багажника, рюкзак и термокружку с логотипами специальной серии.
Технически Lada Niva Travel KHL не отличается от прочих версий внедорожника и оснащается 80-сильным 1,7-литровым бензиновым двигателем в сочетании с 5-ступенчатой механической коробкой передач и полным приводом.
Продажи Lada Niva Travel KHL начнутся в апреле. Стоимость «хоккейной» версии внедорожника не названа.
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