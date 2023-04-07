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Коммерсантъ FM
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Военная прокуратура подала в суд Владимира иск о блокировке Reddit

Ленинский суд Владимира рассмотрит дело о блокировке социальной сети Reddit. В картотеке суда указано, что с иском выступила военная прокуратура Западного военного округа Владимирского гарнизона.

Из карточки дела следует, что иск был зарегистрирован 6 апреля. Судебное заседание назначено на 11 мая. Суть претензий военной прокуратуры к форуму не уточняется.

Reddit — новостной агрегатор, контент которого создают и обсуждают зарегистрированные пользователи. Лента сайта ранжируется по популярности постов. По данным SimilarWeb, Reddit — 19-й по популярности сайт в мире. За последний месяц его посетили 1,7 млрд раз.

Милена Костерева

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