Белых голубей выпустили в небо в Воткинске в честь праздника Благовещения Пресвятой Богородицы

Сегодня, 7 апреля, в Воткинске состоялось открытие культурного марафона «Весна с Чайковским», который призван повысить интерес жителей к творчеству композитора и музыкальному искусству в целом. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, мероприятие прошло на площади у Благовещенского собора.

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На открытии марафона с приветственным словом выступила директора Музея-усадьбы Петра Чайковского Татьяна Неганова, а также настоятель Благовещенского собора Максим Женихов. Кроме того, зрителей ждало театрализованное представление с воспроизведением событий из жизни композитора, а также выступление хореографического коллектива «Сюрприз» под музыкальную композицию «Лебединое озеро».

В завершение мероприятия в небо выпустили белых голубей в честь православного праздника Благовещение Пресвятой Богородицы.

Отмечается, что в рамках культурного марафона в Воткинске в течение месяца пройдут концерты, спектакли, а также экскурсии по Музею-усадьбе, выставки, лекции и показ фильма «Чайковский. Русский гений». Участниками мероприятий станут артисты из Ижевска, Перми, Кирова и Москвы.