Radio Queen, «Столичная панорама» и «Гиперборея»

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать трибьют-группу Radio Queen, оркестр B-A-C-H и фолк-группу «Ледъ», в театрах увидеть премьеры спектаклей «Гиперборея» и балеты под аккомпанемент пишущих машинок, а в музеях посетить выставку «Столичная панорама», посвященную истории Санкт-Петербурга в произведениях Государственного Эрмитажа. Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Концерты

Выступление группы Radio Queen

Выступление группы Radio Queen

Фото: Сайт группы Radio Queen

В киноконцертном зале «Космос» 8 апреля состоится шоу «Богемская рапсодия» трибьют-группы Radio Queen с симфоническим оркестром. Зрители услышат легендарные хиты группы Queen «We Will Rock You», «I Want To Break Free», «Don’t Stop Me Now», «We Are The Champions» и другие. Стоимость билета — от 1,6 тыс. руб.

В Ельцин Центре 11 апреля выступит ансамбль современной музыки Reheard. Он возник на базе фестиваля Gnesin Contemporary Music Week в 2018 году, который был основан студентами и аспирантами Академии музыки имени Гнесиных. В репертуаре Reheard — сочинения ведущих современных композиторов, классиков авангарда и молодых авторов. Музыканты исполнят сочинения Ивана Наборщикова, Ольги Раевой, Кирилла Уманского, Станислава Фролова, Алексея Сысоева, Сергея Шестакова, Дмитрия Курляндского, Анны Поспеловой. Стоимость билета — 250 руб.

Зрители на концерте

Зрители на концерте

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На концертной площадке «Фабрика» 12 апреля состоится концерт оркестра B-A-C-H с программой «Кадр 33». Музыканты исполнят произведения Циммера, Эррманна, Хисаиши, Тьерсена, Морриконе, ставшими важной частью кинокартин, для которых она создавалась. Стоимость билета — от 1,1 тыс. руб.

В клубе «Фабрика» 13 апреля выступит рок-группа «Таймсквер» с новым альбомом «Молодость», который вышел осенью 2022 года. Для музыкантов это первый большой тур по городам России. Атмосфера концерта будет ламповой и домашней, обещают организаторы. Стоимость билета — от 1 тыс. руб.

Орган в Свердловской филармонии

Орган в Свердловской филармонии

Фото: Антон Буценко, Коммерсантъ

В Свердловской государственной академической филармонии 14 апреля состоится концерт «Органный вечер» в исполнении Елены Приваловой. В программе произведения Баха, Брамса, Мендельсона и других известных композиторов. Стоимость билета — от 600 руб.

В клубе Syndrome Bar 14 апреля выступит группа «Ледъ». В ее музыке сочетаются черты разных народов и величие живой природы, ее легенды. Группа является одним из флагманов российского фолка. Стоимость билета на концерт — 1 тыс. руб.

Музей андеграунда

Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 15 апреля состоится лекция-концерт по истории панк-движения «Когда вся страна выживала: российский панк-рок 90-х». На третьей лекции цикла слушатели узнают, как отечественная панк-сцена пережила лихие 90-е годы и как она отражала происходившие события в своей музыке. На концерте прозвучат композиции групп «Соломенные еноты», «Химера», «Король и шут», «Чертовы куклы», «Оргазм Нострадамуса» и других. Стоимость полного билета – 300 руб.

Выставки

Центр «Эрмитаж-Урал»

Центр «Эрмитаж-Урал»

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В центре «Эрмитаж-Урал» 11 апреля открывается выставка «Столичная панорама. Санкт-Петербург в произведениях XVIII — начала XX века из собрания Государственного Эрмитажа». В экспозиции будет представлено более 170 предметов живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, одежды и оружия, воссоздающих собирательный, ретроспективный образ Санкт-Петербурга от XVIII до начала XX века. Посетители увидят скульптурные и живописные портреты Петра Великого и его дочери Елизаветы Петровны, видных деятелей русской культуры XVIII–XIХ веков, масштабные архитектурные панорамы. Выставка будет работать до 30 июля. Стоимость полного билета — 300 руб.

В Музее андеграунда 14 апреля пройдет режиссерская медиация-спектакль по выставке Александра Баженова. В доверительной обстановке участники под руководством перформеров обсудят темы выставки: прочтение визуального кода художника через поэзию, коммерциализацию искусства и взаимодействие между центром и окраиной в различных аспектах. Стоимость полного билета — 300 руб.

Спектакли

В Камерном театре 8 апреля состоится премьера спектакля «Дети Солнца» режиссера-постановщика Антона Морозова. Постановка посвящена 155-летию писателя Максима Горького. Стоимость билета — от 700 руб.

Актриса Нонна Гришаева

Актриса Нонна Гришаева

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В Свердловской государственной академической филармонии 9 апреля состоится художественное прочтение сказки Памелы Трэверс «Мэри Поппинс» Нонной Гришаевой. К сюжету известного произведения добавлены фрагменты сочинений Мусоргского, Прокофьева, Иоганна Штрауса, Стравинского, Элгара, Бернстайна. Стоимость билета — от 2 тыс. руб.

Музей «Литературная жизнь Урала XIX века» 11 апреля приглашает на премьеру спектакля «Орхидея» по одноименной пьесе Николая Гарина-Михайловского в постановке режиссера Надежды Щекиной. Сюжет рассказывает о русской «даме с камелиями», чья репутация в обществе неоднозначна: неудачное замужество, измены, лицемерные любовники, вечное желание забыться в веселье. Но встреча с писателем Борисом Беклемишевым меняет ее жизнь: в ней появляется настоящая любовь. Стоимость билета на спектакль — 500 руб.

В Свердловском государственном академическом театре музыкальной комедии 13 апреля состоится премьера спектакля «Гиперборея» по мотивам рассказа Николая Лескова «Тупейный художник» в постановке режиссера Игоря Ладейщикова. На языке народных песен и фольклора рассказывается история тупейного художника, талантливого парикмахера-гримера Аркадия и юной актрисы крепостного театра Любы. Они любят друг друга, но их свободой и жизнью распоряжается хозяин. Спасая свою любовь, Аркадий и Люба бегут, а когда злая судьба настигает их, — они взмывают в небо, в благословенную Гиперборею, где им будет даровано счастье. По древней легенде, Гиперборея — загадочная северная страна, исчезнувшая около 20 тыс. лет назад. Роли исполняют: Жанна Бирючинская, Ирина Макарова, Роман Березкин, Илья Жирнов и другие. Спектакль идет в сопровождении джаз-бенда Платона Газелериди. Стоимость билета — от 500 руб.

"Урал Опера Балет"

"Урал Опера Балет"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Екатеринбургском театре оперы и балета («Урал Опера Балет») 14 апреля состоится премьера программы балетов «Павильон Армиды» (хореограф-постановщик Максим Петров, музыка Николая Черепнина), «Венгерские танцы» (хореограф-постановщик Антон Пимонов, музыка Иоганнесса Брамса), «Sextus Propertius» (хореограф-постановщик Вячеслав Самодуров, музыка Алексея Сысоева). В партитуру для струнных, ударных и электроники введены печатные машинки: аппаратами, которые превратятся в музыкальные инструменты, поделились жители Екатеринбурга. Музыкальный руководитель программы — Артем Абашев. Стоимость билета — от 400 руб.

