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Коммерсантъ FM
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Новые регионы интегрируют в российскую спортивную систему

Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области включат в российскую систему спорта. Законопроект подготовили в правительстве РФ.

«Подготовленный правительством документ позволит им (новым регионам.—"Ъ") создать региональные федерации и полноправно войти в общероссийские, присваивать спортивные разряды, звания, участвовать в соревнованиях любого уровня»,— сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Интеграция в единую спортивную систему позволит регионам получить соответствующее финансирование, а спортсменам и тренерам — участвовать в стартах на всероссийском уровне и претендовать на связанные с этим выплаты и преференции, такие как дополнительные баллы на экзаменах за сдачу нормативов ГТО.

Григорий Лейба

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