Классическая планировка становится редкостью

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, во сколько обойдется трехкомнатная квартира с отдельной кухней в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Всего в десяти столичных новостройках бизнес-класса, расположенных в пределах 5 км от Третьего транспортного кольца, можно приобрести просторные трехкомнатные квартиры площадью от 85 кв. м. И пять из них уже введены в эксплуатацию, выяснили эксперты компании Est-a-Tet.

Трехкомнатные квартиры с классической планировкой, то есть с отдельной кухней, — один из самых удобных, по мнению брокеров, вариантов для семьи, где один ребенок или больше. В отличие от квартир евро-формата, в классических «трешках» комнаты зачастую более просторные, а отдельная, не объединенная с гостиной кухня дает возможность выделить пространство, к примеру, для кормления домашних питомцев, что помогает сохранять чистоту в других помещениях.

У взрослых в таком варианте может быть обустроена отдельная спальня, а у детей — собственная комната с игровой зоной. Здесь также можно организовать кабинет для работы, творческую мастерскую или гостевую комнату.

Одно из наиболее выгодных предложений квартир площадью от 85 кв. м с точки зрения цены за «квадрат» среди десяти проектов бизнес-класса, расположенных в пределах 5 км от ТТК, представлено в жилом комплексе недалеко от станции метро «Алексеевская». Здесь за 29 млн руб. продается квартира площадью чуть более 88 кв. м.

Почти такой же площади трехкомнатная квартира с классической планировкой представлена в экспозиции Даниловского района, в жилом комплексе между двух главных «колец» Москвы — Садового и Третьего транспортного. Но ее стоимость уже почти 34 млн руб. А в Хорошевском районе лот площадью 91 кв. м доступен к покупке почти за 37,5 млн руб.