Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 17:32

398 видов растений и животных внесли в обновленную редакцию Красной книги Удмуртии

Перечень видов растений, лишайников, грибов и животных Красной книги Удмуртии пополнился 398 новыми видами. Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства региона Ярославом Семеновым, представлено на сайте главы республики.

Так, в список внесли медянку обыкновенную, белую куропатку, лебедя-кликуна, большую выпь, беркута, горлицу, клинтуха, болотную сову, мохноногого и домового сычей, удода, росомаху, лесную и садовую соню, а также сибирскую косулю.

При этом 21 вид растений, лишайников, грибов и животного из Красной книги исключили. В том числе медицинскую пиявку, степного шмеля, желтый груздь, бледную поганку и болотную герань.

Напомним, ранее суд обязал министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии издать новую Красную книгу региона. По действующему законодательству новая редакцию должна издаваться каждые 10 лет, однако ведомство данное требование не выполняло.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...