398 видов растений и животных внесли в обновленную редакцию Красной книги Удмуртии

Перечень видов растений, лишайников, грибов и животных Красной книги Удмуртии пополнился 398 новыми видами. Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства региона Ярославом Семеновым, представлено на сайте главы республики.

Так, в список внесли медянку обыкновенную, белую куропатку, лебедя-кликуна, большую выпь, беркута, горлицу, клинтуха, болотную сову, мохноногого и домового сычей, удода, росомаху, лесную и садовую соню, а также сибирскую косулю.

При этом 21 вид растений, лишайников, грибов и животного из Красной книги исключили. В том числе медицинскую пиявку, степного шмеля, желтый груздь, бледную поганку и болотную герань.

Напомним, ранее суд обязал министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии издать новую Красную книгу региона. По действующему законодательству новая редакцию должна издаваться каждые 10 лет, однако ведомство данное требование не выполняло.