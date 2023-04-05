Суд обязал минприроды Удмуртии издать новую редакцию Красной книги

Суд обязал министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии издать новую Красную книгу региона. Как сообщает пресс-служба прокуратуры республики, по действующему законодательству новая редакцию должна издаваться каждые 10 лет. Ведомство данное требование не выполняло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Удмуртская природоохранная межрайонная прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением. В результате рассмотрения дела на минприроды региона возложили обязанность по изданию новой Красной книги Удмуртии. Исполнение решения находится на контроле.