Минобороны РФ: вакцину Pfizer от коронавируса выпустили с побочными эффектами из-за сговора

В Минобороны РФ заявили, что существовал сговор между чиновниками и производителями вакцины американской компании Pfizer против коронавируса. Об этом во время брифинга заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По данным российского ведомства, этот сговор позволил запустить в обращение препараты с серьезными побочными эффектами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Минобороны РФ Фото: пресс-служба Минобороны РФ

«При этом на момент одобрения вакцины у Pfizer были реальные доказательства, подтверждающие повышенный риск серьезных патологий сердечно-сосудистой системы после вакцинации»,— заявил представитель Минобороны РФ.

Вакцина Pfizer была разработана совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech. В декабре 2020 года вакцина была одобрена Европейским агентством лекарственных средств для использования в экстренных случаях, а также Всемирной организацией здравоохранения.

Представители регулирующих органов лоббируют коммерческие интересы компаний в ущерб текущим стандартам безопасности и качества, заявило российское военное ведомство. Там отметили, что госслужащие могут занимать ключевые должности в фармацевтических корпорациях. Например, бывший сотрудник Управления по надзору за качеством продуктов и медикаментов Министерства здравоохранения США (FDA) Скотт Готтлиб является членом совета директоров Pfizer, заявили в Минобороны РФ.

В середине 2021 года FDA выпустило предупреждение о новых побочных эффектах вакцины Pfizer/BioNTech. По данным FDA, препараты могут приводить к развитию сердечных заболеваний: миокардита (воспаление сердечной мышцы) и перикардита (воспаление ткани, окружающей сердце).

Мария Федотова