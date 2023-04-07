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ФСБ выдворила из Адлера четырех иностранцев-нелегалов

Четырех иностранцев депортировали из России из-за нахождения в приграничной зоне без разрешительных документов. Об этом «Ъ-Кубань» сообщило Пограничное управление ФСБ России по Краснодарскому краю.

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

Согласно сообщению ведомства, нелегалов обнаружили в селе Нижняя Шиловка Адлерского района сотрудники погрануправления с казаками из народной дружины.

Нарушители привлечены к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.2 КоАП РФ (нарушение пограничного режима в пограничной зоне иностранным гражданином).

По решению Адлерского районного суда иностранцы были депортированы.

Олег Исаев

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