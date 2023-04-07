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Коммерсантъ FM
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«Такой вот оригинальный подход»

Анна Минакова — об инсталляции Acne Studios в дизайн-районе в Майами

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о том, как шведский бренд анонсировал открытие своего бутика.

Фото: highsnobiety.com

Фото: highsnobiety.com

«Acne Studios — это стокгольмский дом моды с многопрофильным подходом. Благодаря интересу основателя и креативного директора Йонни Йоханссона к фотографии, искусству, архитектуре и современной культуре был найден альтернативный путь, превративший Acne Studios в уважаемого создателя готовой одежды, журналов, мебели, книг и выставок», — сдержанно и по делу анонсирует появление в Design District в Майами нового бутика Acne Studios официальный сайт miamidesigndestrict.net.

Гораздо креативнее свое появление в дизайн-районе анонсирует сама марка. Она открыла свадебную часовню с яркими неоновыми вывесками и текстами вроде «Acne loves Miami». Нет, бракосочетаться в ней нельзя, — это инсталляция, открывшаяся в начале марта, проработавшая месяц и приуроченная к празднествам по случаю открытия бутика.

Часовня взялась не из ниоткуда: десятилетие бренда ранее Йоханнсон отмечал в формате, который он назвал twisted wedding party. Тему новой инсталляции озаглавили так же — twisted wedding. Такой вот оригинальный подход.

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