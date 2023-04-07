В Петербурге и Ленобласти начали выходить из спячки змеи

Змеи начали выходить из спячки на всей территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщило Северо-Западное управление Росприроднадзора. В этом году пробуждение пресмыкающихся началось позже из-за затянувшихся мартовских холодов.

«Климатическая весна, пришедшая в регион, способствует началу активности многих видов животных, среди которых и змеи»,— говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что высок риск встретить в одном месте до нескольких особей одновременно, поскольку змеи зимуют группами.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в марте солнце в Петербурге светило менее 70 часов.

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