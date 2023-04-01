В марте солнце в Петербурге светило менее 70 часов

В марте в Санкт-Петербурге было лишь 76,5 часа солнечной погоды, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. В прошлом году в первый месяц весны солнце светило почти вдвое больше.

«Солнца в этом марте было мало, особенно по сравнению с прошлым годом, когда оно светило 187,7 часа»,— написал синоптик в своем Telegram-канале.

Также в марте 2023 года в городе был почти побит рекорд 1971 года по осадкам. За месяц в Петербурге выпало 81,4 мм осадков, текущий максимум составляет 83,6 мм. Самые сильные осадки в виде снега выпали 29 марта, составив 13,3 мм. Из-за снега в городе приостанавливали работу сервисы аренды самокатов.

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