Суд вернул прокурору дело о военных фейках против основателя газеты «Листок» Сергея Михайлова

Городской суд Горно-Алтайска вернул в прокуратуру уголовное дело основателя и обозревателя местной газеты «Листок» Сергея Михайлова. Он обвиняется в распространении ложной информации об армии (ч. 2 ст. 207.3 УК).

Решение принято по ходатайству защиты на предварительном слушании по делу, которое проходило в закрытом режиме. Как сообщил «Ъ» адвокат Галина Батырова, суд усмотрел нарушения при составлении обвинительного заключения.

Уголовное дело поступило на рассмотрение горсуда Горно-Алтайска 22 марта. В материалах указывается, что в марте и апреле 2022 года Сергей Михайлов опубликовал в Telegram-канале, в печатной версии «Листка» и на сайте издания несколько материалов, в которых под видом достоверных содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения спецоперации на Украине.

«В ходе предварительного следствия проведен большой объем следственных и иных процессуальных действий, в том числе комплексная психолого-лингвистическая, автороведческая и иные судебные экспертизы. Благодаря грамотной работе следователей получены неопровержимые доказательства, полностью подтверждающие причастность фигуранта к совершению инкриминируемого ему преступного деяния»,— говорится в пресс-релизе управления СКР по Республике Алтай.

Сергей Михайлов был задержан 13 апреля 2022 года в подмосковных Люберцах, где в то время проживал, а затем конвоирован в Горно-Алтайск. В редакции еженедельника «Листок» прошли обыски. После его поместили под арест. Предъявленные обвинения он считает необоснованными.

Константин Воронов, Новосибирск