Причиной массовой гибели рыб в озере Светлояр могло стать загрязнение воды

Нижегородское управление Росприроднадзора сообщило о загрязнении воды в озере Светлояр Воскресенского района. Содержание железа, меди и других веществ превышено в 1,1-10,7 раза. Это могло стать причиной массовой гибели рыбы, сообщили в ведомстве.

Озеро Светлояр – памятник природы федерального значения. В конце марта местные жители обнаружили у его берега сотни мертвых рыб. Росприроднадзор провел выездную проверку.

«Какая-либо хозяйственная деятельность на озере не ведется. Причиной загрязнения, повлекшего гибель рыбы, могло стать вмешательство неустановленного круга лиц»,– сообщили в ведомстве. Результаты исследований переданы в правоохранительные органы для установления виновных.

Анастасия Еремина