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Коммерсантъ FM
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L`Oreal покупает Aesop

Австралийский бренд по уходу за кожей Aesop будет куплен L`Oreal в рамках сделки на $2,5 млрд. Отмечается, что это самая крупная сделка в истории L`Oreal. Новое приобретение заметно увеличит присутствие французского концерна в нише высококачественной натуральной косметики.

Фото: www.aesop.com

Фото: www.aesop.com

Компания Aesop была основана парикмахером из Мельбурна Деннисом Пафитисом в 1987 году и приобрела поклонников в области средств по уходу за кожей, волосами и телом без ингредиентов животного происхождения. Марка стала известна своими бутылками в аптекарском стиле, обернутыми лаконичными белыми и черными этикетками, которые стали узнаваемым атрибутом в отелях и уборных модных ресторанов по всему миру. По данным L`Oreal, у Aesop около 400 магазинов в Америке, Европе, Австралии, Новой Зеландии и Азии, в том числе 2 магазина в Шанхае, которые открылись в прошлом году. Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине года.

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