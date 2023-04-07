Глава Челябинской области предложил локализовать в регионе выпуск китайского холодильного оборудования

Губернатор Алексей Текслер предложил локализовать в Челябинской области производство холодильного оборудования китайского концерна Aucma. Такое заявление глава региона сделал на переговорах с гендиректором компании Ван Инфэнем в ходе визита в Китай. Об этом сообщают в областном правительстве.

Алексей Текслер отметил, что локализация производства в Челябинской области позволит компании выйти на рынок России, а также стран Центральной и Средней Азии. Он пригласил делегацию Aucma посетить регион и оценить возможности для взаимовыгодного сотрудничества.

«Одним из перспективных направлений сотрудничества Челябинской области и провинции Шаньдун в лице компании Aucma может стать организация поставок холодильного оборудования и, возможно, локализация производства в нашем регионе. Челябинская область — ведущий промышленный регион в стране с развитыми производительными силами в области металлургии, машиностроения и сельского хозяйства», — подчеркнул Алексей Текслер.

Концерн Aucma производит полный спектр холодильного оборудования. По качеству и объему выпуска продукции компания является одним из лидеров в Юго-Восточной Азии.