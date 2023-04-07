Нижегородским аграриям субсидируют ставки по кредитам

Минсельхоз Нижегородской области опубликовал проект постановления о субсидировании части процентной ставки по кредитам фермерам и предприятиям аграрного сектора. На поддержку бюджета региона могут рассчитывать предприниматели и организации, оформившие займы в российских банках на срок от 1,5 до 10 лет, следует из документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Министерство предлагает субсидировать ставки по инвестиционным кредитным договорам, заключенным в 2009-2015 годах, в размере 100% ставки рефинансирования Центробанка. Аналогичные условия предложены для займов, оформленных с 2016 года. Получить поддержку смогут аграрии, прошедшие отбор в минсельхозе.

На поддержку агропромышленного комплекса в Нижегородской области в 2023 году выделено 5,4 млрд руб., из них до аграриев доведено 1,7 млрд руб.

Владимир Зубарев