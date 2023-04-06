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Посевная охватит 1,1 млн гектаров сельхозугодий в Нижегородской области

В 2022 году в Нижегородской области планируется сельскохозяйственными культурами планируется засеять около 1,1 млн га сельхозугодий, в регионе начались весенние полевые работы, сообщили в областном правительстве.

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

Фото: Михаил Солунин, Коммерсантъ

В 2022 году посевная была рассчитана на 408 тыс. га зерновых культур, по ее итогам аграрии засеяли 590 тыс. га сельхозугодий. Таким образом, посевные площади в 2023 году почти вдвое превышают прошлогодние показатели.

На поддержку агропромышленного комплекса в Нижегородской области в 2023 году выделено 5,4 млрд руб., из них до аграриев доведено 1,7 млрд руб.

Владимир Зубарев

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