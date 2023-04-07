СК проводит проверку по факту гибели четырех человек на озере в Челябинской области

В Челябинской области следственные органы проводят проверку по факту гибели четырех человек, провалившихся под лед на озере Комкуль. Среди них была женщина, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

В ведомстве уточнили, что сначала под лед провалились два местных жителя, находившихся на рыбалке. Им пытались помочь супруги из Свердловской области, которые в это момент также были на водоеме. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», по данным Поисково-спасательной службы Челябинской области, около 17 часов 6 апреля на озере Комкуль в Кунашакском районе под лед провалились четыре человека. Спасти их не удалось. Тела троих смогли достать из воды и доставить на берег. Поиски четвертого продолжаются.