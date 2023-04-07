На озере в Челябинской области утонули четыре рыбака

В Кунашакском районе Челябинской области четыре человека провалились под лед на озере Комкуль. Тела трех из них достали спасатели, поиски четвертого продолжаются, сообщает Поисково-спасательная служба региона.

Около 17 часов 6 апреля поступило сообщение о том, что на озере Комкуль около деревни Бурино под лед провалилась группа рыбаков. Очевидцы сообщили, что двое из них сразу пропали из поля зрения. На место происшествия выезжали сотрудники двух отрядов областной ПСС из Челябинска и Кыштыма. В 500 метрах от берега команда спасателей с аэролодки при помощи «кошек» обнаружены тела трех погибших.

В пресс-службе ГУ МЧС России уточнили, что к моменту прибытия спасателей на водной глади наблюдались только два человека. Из-за острой кромки льда использовать резиновую лодку было невозможно. Сотрудники 65-й части в спасжилетах по-пластунски пытались добраться до пострадавших, но операцию осложняло то, что весенний лед не выдерживал нагрузку и проламывался. До места провала смогли добраться сотрудники кыштымского отряда с помощью аэролодки, однако к тому моменту рыбаки погибли в ледяной воде.