Citigroup: экономика Китая восстанавливается хуже ожиданий

Аналитики американского банка Citigroup, которых цитирует телеканал CNBC, полагают, что экономическая активность в Китае восстанавливается медленнее, чем ожидалось ранее.

«Мы считаем, что корпоративные результаты по итогам первого квартала будут довольно слабыми, поскольку постковидное восстановление займет больше времени, чем прогнозировалось ранее»,— отмечают экономисты Citi.

По их мнению, китайские корпоративные отчеты еще за 2022 год показали, что компании в целом демонстрируют результаты слабее, чем от них ожидали аналитики. Еще одним негативным показателем Citi считает результаты продаж лидеров интернет-торговли Alibaba и JD.com, показавшие довольно сдержанную потребительскую активность.

Такие выводы заставили Citi пересмотреть собственный прогноз по динамике биржевого индекса Гонконгской фондовой биржи Hang Seng: если раньше они считали, что индекс в июне достигнет отметки 24 000 пунктов, то сейчас передвинули свой прогноз на конец сентября. По итогам сегодняшних торгов индекс Hang Seng закрылся на отметке 20 300 пунктов. С начала года этот индекс вырос всего на 2%.

Подробнее об экономической активности КНР — в материале «Ъ» «Китайская экономика устала восстанавливаться».

Евгений Хвостик