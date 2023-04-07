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Коммерсантъ FM
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«Любопытно посмотреть, как Сергей Юран проведет первый матч»

Владимир Осипов — о встречах в рамках Кубка России и 22-го тура РПЛ

В «Пути регионов» за выход в суперфинал Кубка России сыграют «Акрон» со «Спартаком» и «Краснодар» с «Крыльями Советов». А в «Пути РПЛ» ЦСКА встретится с «Уралом». 22-й тур РПЛ начнется в субботу с дерби «Спартак»—«Динамо», а в воскресенье пройдет игра «Локомотив»—«Зенит». Шансы команд спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов обсудил с комментатором, телеведущим, экспертом «Лиги ставок» Сергеем Акулининым.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

— Этот тур растянется на три дня, поэтому давайте сначала о том, что нас ждет в субботу. В «Лиге ставок» 1,95 на победу «Спартака» и 4,1 на «Динамо». Не рано ли динамовцев хоронят?

— Мне кажется, это достаточно неоправданный перекос. Поэтому для тех, у кого сердце не принадлежит ни одной из этих команд, кто готов беспристрастно смотреть футбол и просто пытаться на этом заработать, это прямо «сладкая булочка» — попробовать поставить на одну из команд. Менее смелые игроки вполне могут взять что-нибудь типа «"Динамо" не проиграет», там 1X на ничью, победа будет в районе 2, но все равно очень хороший коэффициент.

Здесь очень недооценивают динамовцев или очень переоценивают «Спартак». Команды сейчас примерно в одинаковой точке находятся. «Спартак» в последних шести матчах всего одну победу одержал, из Кубка вылетел, а динамовцы вылетели из Кубка от «Акрона». И те и другие в поисках самих себя. Не забываем, что у «Спартака» травмирован Квинси Промес, который, скорее всего, не сможет принять участие в этом матче, а это очень важно, потому что Промес — ключевая фигура, он много забивает, много отдает. И те матчи, которые «Спартак» выиграл в этом сезоне против «Факела», например, против «Локомотива», все это было во многом благодаря Промесу. Поэтому откуда такое преимущество «Спартака» и такой перекос в коэффициентах, я не знаю.

— На «Спартак» грузят 85% клиентов «Лиги ставок», 5% на ничью и только 10% на «Динамо». Посмотрим, как будет. А чего ждать от матча? Потому что вывеска бывает яркой, а на футбол потом смотришь, и не всегда радует то, что видишь.

— И тем и другим есть что доказывать. Команды очень неудачные отрезки для самих себя переживают в последнее время. «Спартак» по началу сезона много кредитов выдавал, и очаровала, нравилась вот эта игра Гильермо Абаскаля. И казалось, что вот он — современный спартаковский футбол, все к нему пришли. Но нет. А у «Динамо», у Славиши Йокановича, вообще тенденция в большей степени идет на снижение качества футбола. Даже если на статистику взглянуть, на историю встреч команд, то за последние лет 15 «Динамо» и «Спартак» всего один раз сыграли в безголевую ничью. Поэтому я в любом случае ожидаю голы. Можно попробовать с точки зрения ставок на этом поупражняться, потренироваться. И здесь принципиальный футбол, мы вполне можем ожидать все-таки дерби, и команды будут заряжены.

— Если идти дальше, то «Торпедо»—«Факел» по сравнению с такой вывеской, как «Спартак»—«Динамо», так себе история, но у нас там новый тренер — испанец Пеп Клотет. Здесь на какие коэффициенты стоит посмотреть? Можно попробовать на «Торпедо» за 3,05 в «Лиге ставок» или это слишком рискованно?

— Я думаю, стоит сделать такую системную ставочку. Понятно, что «Факел» фаворит, но небольшой. Что касается торпедовцев, с учетом их черной полосы, которая тянется практически весь сезон, как-то они должны все-таки обыграть в конечном итоге. И кого, если не «Факел», соседа по турнирной таблице? У «Торпедо» новый тренер, мотиватор, который попробует внести какие-то коренные изменения в то, что происходит. Мы видели первый матч с участием Клотета, пока там ставка на принцип «в бой идут одни старики»: Александр Рязанцев, Игорь Лебеденко — всех на поле выпустил. Но кого-то «Торпедо» должно обыграть. И вот самый подходящий вариант — «Факел».

— «Ахмат» и «Урал» — там абсолютно равный расклад. «Урал» у нас жжет в Кубке, и здесь тоже, наверное, несмотря на то, что выезд тяжелый в Грозный?

— Думаю, да. Я посмотрел статистику этих команд, там интересная закономерность есть. Очень агрессивно «Ахмат» проводит первые таймы и концовки, примерно 60% голов забивается в первых таймах, в первые 15 минут большая часть из них. Поэтому предлагаю попробовать половить довольно ранний гол «Ахмата».

— А что касается второго топ-матча «Локомотив»—«Зенит», здесь разброс коэффициентов в «Лиге ставок» серьезный. 4,6 на «Локомотив» и 1,8 на «Зенит». Тут все справедливо?

— Мне кажется, тоже немножко недооценивают силы текущего «Локомотива» с учетом того, как играет «Зенит» в последнее время. Последний потерял очки в Москве в матче против ЦСКА, имел проблемы в Кубке против «Динамо», не победил у себя дома, проиграл в серии пенальти. Мы понимаем, что «Зенит» практически коронованный чемпион, и я не вижу оснований, по которым нужно считать, что «Зенит» не докатит сезон до чемпионства. У «Зенита» есть большой запас с точки зрения возможности потери очков. И надрываться прям уж в каждом матче, может быть, футболисты «Зенита» морально будут не готовы. «Локомотив» прекрасно с Галактионовым начал этот сезон в РПЛ — сплошные победы в четырех турах. «Локомотив» у себя дома имеет все шансы не победить, но у «Зенита» очки отобрать. Я думаю, коэффициент на это дойдет до 2 в «Лиге ставок».

— А на то, что Артем Дзюба забьет, можно поставить с коэффициентом 2,95, на то, что забьет два — 10, на то, что забьет и его команда победит — 6,5. Что из этого более реально?

— Действительно, лучшего матча для Артема Дзюбы сейчас в его состоянии, в его точке карьеры придумать невозможно. А мы прекрасно знаем Дзюбу, который играет тем лучше, чем больше негатив по отношению к нему. Здесь «Зенит» — раздражитель, бывшая команда. Возможно, Иван Сергеев выйдет в стартовом составе «Зенита», а это футболист, который подсидел Дзюбу и занял его место в составе в свое время.

— При этом на гол Малкома можно поставить с коэффициентом 2,3, а на гол Сергеева — за 2,5. На «Локомотив» ставят всего 20% клиентов «Лиги ставок», а 65% заряжают все-таки на «Зенит». Вот чемпионство, магия бренда, что называется. Кроме того, в командах поменялись наставники. «Химки» возглавил Ринат Билялетдинов возглавил, «Нижний Новгород» — Сергей Юран. Бытует такое мнение, что если меняется тренер, то команда выигрывает или по меньшей мере не проигрывает. Коэффициент на победу «Химок» с ЦСКА 12, а на победу армейцев — 1,27. А вот что касается «Краснодара» и «Нижнего Новгорода», есть варианты из рискованных ставок, что называется?

— Честно говоря, к Юрану очень многие относятся со скепсисом, говорят, что он тренер немножко староватой формации, примитивных методов. Но и практика, и карьера Сергея Юрана показывают, что в командах, подобных «Нижнему Новгороду», его подходы дают результат. И я верю, что именно он способен встряхнуть команду, перестроить ее быстро, настроить на борьбу за выживание в Российской премьер-лиге в короткие сроки.

Единственное, соперник «Краснодар», конечно, неподходящий. Сразу же выездной матч, а для Юрана очень важно сейчас время, ему нужны тренировки, несколько дней, чтобы что-то настроить. А тут «Краснодар», и это сложный выезд с точки зрения логистики. Это означает, что «Нижний Новгород» лишается примерно двух тренировочных дней, условно говоря, реального рабочего процесса. И вот это действительно неудачный матч для «Нижнего», чтобы воскреснуть. А вот в следующем туре или после следующего матча «Нижнего Новгорода», особенно домашнего, уже можно на новгородцев вполне ставить.

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