В небе над Иркутской областью заметили метеор

Администрация Усть-Кута сообщила о похожем на метеор свечении над городом. На видео, которое опубликовала мэрия, заметно как в небе над домами пролетает болид, а после след исчезает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Усть-Кутского района Фото: Администрация Усть-Кутского района

Небесное тело пролетело над городом в четверг вечером. В иркутском планетарии пояснили, что оно напоминает метеор, но эта теория требует проверки. «Нам поступило более 20 звонков, все звонившие рассказали о метеоре, который пролетел на Севере Иркутской области. Сейчас мы собираем видео с камер наблюдения, чтобы попытаться рассчитать место падения болида», - рассказал «Ъ-Сибирь» гендиректор Иркутского планетария Павел Никифоров.

В конце января в небе над Красноярском пролетел метеор размером с автомобиль. По оценке Обсерватории СибГУ им. М.Ф.Решетнева, он предположительно был размером до 5 метров.

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Лолита Белова