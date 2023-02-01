Метеор размером с автомобиль пролетел в небе над Красноярском

По оценке Обсерватории СибГУ им. М.Ф.Решетнева, метеор, зафиксированный в небе над Красноярском, предположительно был размером до 5 метров.

Болид пролетел над городом вечером 31 января, яркую вспышку в небе заметили жители региона и выложили в сеть видеозаписи с этим событием. Руководитель обсерватории Университета Решетнева Сергей Веселков говорит, что камень сгорел в атмосфере.

«То, что это болид, нет никаких сомнений. Судя по его яркости, а он ярче полной Луны, болид имеет размер несколько метров, от 1 до 5. А такие камни при пролете в атмосфере сгорают практически полностью, хотя некоторое количество вещества может и выпасть на поверхность Земли», - прокомментировал он.

Чтобы определить траекторию движения небесного тела необходимы более точные данные, отметил ученый. Для этого будут проанализированы видеозаписи с устройств жителей региона. В то же время подчеркнул Сергей Веселов, для Красноярска падение метеора не редкое явление.

По словам главы Роспотребнадзора Красноярского края Дмитрия Горяева, некоторые жители обратились в ведомство с вопросами о «риске радиоактивного загрязнения» в связи с полетом болида. «Подобные небесные тела, как правило, не представляют угрозы для здоровья. Более того, наш ежедневный мониторинг показывает, что никаких изменений не произошло — радиационный фон остается на естественном уровне», - отметил он.

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Лолита Белова