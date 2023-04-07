В Крыму начали выдавать земельные участки участникам СВО

Участники спецоперации получили первые документы на земельные участки в поселке Лесновка Сакского района Крыма. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на вице-премьера правительства республики Анну Анюхину.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба правительства Крыма Фото: пресс-служба правительства Крыма

Участники спецоперации получили приказ о выделении участка. На его основании будет оформлено право собственности. Вице-премьер уточнила, что к участкам планируется подвести инфраструктуру.

Всего сейчас в Лесновском сельском поселении к выдаче готовы 511 земельных участков площадью 56 га. Дополнительно в Молочненском сельском поселении поставили на государственный кадастровый учет 165 земельных участков. Все они находятся на побережье.

Ранее глава Ялты Янина Павленко сообщила о начале выдачи уведомлений о возможности предоставления земли участникам СВО. Их уже получили 46 сотрудников Росгвардии и ОМОНА, проживающих в городе. Всего в Ялте поступило 120 заявлений от участников СВО и членов их семей.

В середине декабря 2022 года Госсовет Крыма принял закон, согласно которому участникам СВО будут бесплатно предоставлять в республике земельные участки. Как отмечал глава Крыма Сергей Аксенов, они предназначены под индивидуальное жилищное строительство. При этом собственники при желании могут продать землю.

Татьяна Ручкина

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