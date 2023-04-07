Компания Mercedes-Benz назвал дату премьеры нового поколения E-Class, который выйдет на рынок в 2023 году.

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Фото: Mercedes-Benz Mercedes-Benz E-Class

Фото: Mercedes-Benz

Полностью переработанная модель, который получит новые силовые агрегаты с гибридной составляющей и современные цифровые сервисы, будет представлена 25 апреля. Презентация нового E-Class пройдет в онлайн-формате.

Напомним, ранее Mercedes-Benz рассекретил интерьер новинки. Старт продаж седана нового поколения на европейском рынке намечен на лето.

Максим Вершинин

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