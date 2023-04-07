На Алтае суд вернул прокурору дело журналиста о распространении фейков об армии

Городской суд Горно-Алтайска вернул прокурору уголовное дело учредителя местной газеты «Листок» Сергея Михайлова, который обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах. Таким образом, было удовлетворено соответствующее ходатайство защиты, сказала «Ъ-Сибирь» адвокат Галина Батырова. «Суд вернул дело прокурору ввиду нарушений, допущенных при составлении обвинительного заключения», — сообщила адвокат, добавив, что судья огласил только вводную и резолютивную части решения.

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Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы республиканских управлений ФСБ и МВД. В нем указывается, что в марте и апреле 2022 года обвиняемый в Telegram-канале и в печатном издании опубликовал ряд записей, в которых под видом достоверных содержались заведомо ложные сведения о целях, задачах и порядке проведения специальной военной операции.

13 апреля 2022 года Сергея Михайлова задержали в подмосковных Люберцах, где он проживал в последнее время. В редакции еженедельника «Листок» в Горно-Алтайске правоохранители провели обыск, изъяв интересующую их документацию и оргтехнику. Учредителя «Листка» доставили под конвоем в Горно-Алтайск, местный суд поместил его в СИЗО, где он содержится до сегодняшнего дня (12 апреля истекает срок заключения под стражей).

Сергею Михайлову вменяется в вину ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ), за что ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сам он вину не признал. 21 марта правоохранительные органы сообщили о завершении расследования дела.

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Илья Николаев