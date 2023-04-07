В Петербурге дополнительно разведут Дворцовый и Благовещенский мосты в ночь на 8 апреля

Дворцовый и Благовещенский мосты в Санкт-Петербурге дополнительно разведут в ночь на 8 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе «Мостотреста».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благовещенский мост через реку Неву

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Благовещенский мост через реку Неву

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Дворцовый мост разведут с 1:10 до 4:55 утра, при этом Благовещенский мост будет недоступен с 1:25 до 5:00 утра. Ежедневно переправы начнут разводить ближе к концу апреля. Мосты Петербурга в настоящее время уже готовы к пропуску судов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что сезон разводки мостов в Петербурге начнется 10 апреля. Специалисты «Мостотреста» с 10 марта провели более 60 технологических разводок.

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