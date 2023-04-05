Сезон разводки мостов в Петербурге начнется 10 апреля

В ночь с 9 на 10 апреля в Петербурге начнется навигационный период и разводка мостов. Мосты через Неву будут разводить сразу по постоянному графику, а через Большую Невку — с 20 апреля, рассказали 5 апреля в Смольном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разведенный над Невой Дворцовый мост

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ Разведенный над Невой Дворцовый мост

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

«С 10 марта специалисты «Мостотреста» провели более 60 технологических разводок, необходимых для завершения настройки систем управления оборудованием в динамике после ремонта оборудования»,— добавили в пресс-службе. На некоторых переправах провели ремонт насосов, водоотводных конструкций, гидроцилиндров и прочих систем.

Дважды за ночь будут разводиться Володарский, Дворцовый, Благовещенский и Тучков мосты. О разводке Сампсониевского, Гренадерского, Кантемировского мостов на Большой Невке будут предупреждать заранее — по предварительной заявке за двое суток.

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