Структура «Русала» получила 100% акций аэропорта Братска

Международная компания «Гершвин», входящая в структуру «Русала», получила право распоряжаться 100% акций (55,084 тыс. шт.) ПАО «АэроБратск», управляющего аэропортом Братска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

По данным компании, они находились во владении ООО «Авиакомпания “ВИМ-Авиа”» до 27 марта.

Как сообщал “Ъ”, МК «Гершвин» купила 100% в ПАО «АэроБратск» с торгов в 2021 году в ходе банкротства «ВИМ-Авиа» за 495 млн руб. Однако акции аэропорта с 2018 года находились под арестом по уголовному делу о невыплате зарплат экс-сотрудникам авиакомпании. В конце 2022 года Басманный районный суд Москвы признал незаконным бездействие следователя, который отказывался снять арест. Решение суда вступило в силу, но сроки устранения нарушения в нем не были указаны.

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Дарья Решетникова