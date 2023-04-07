Тамбовский суд приговорил мобилизованного к пяти годам колонии за оставление места службы

Тамбовский гарнизонный военный суд вынес приговор мобилизованному, уехавшему из части в ноябре 2022 года и остававшемуся дома до января 2023-го. За оставление места службы в период мобилизации (ч. 5 ст. 337 УК РФ) ему назначено пять лет лишения свободы, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

Имя осужденного не раскрывается. Из сообщения следует, что приговор датирован 6 апреля. В этот день суд вынес только один приговор — в отношении Алексея Павлова.

Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии общего режима. Приговор в силу не вступил.

Какие приговоры по аналогичным статьям выносил Курский гарнизонный военный суд — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин

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