Минстрой хочет передать часть своих реестров Росреестру

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин заявил, что ведомство готово передать часть реестров, которые ведет сейчас, в компетенцию Росреестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирек Файзуллин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Ирек Файзуллин

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Я очень хочу и новую работу придумать вам. Минстрой ведет ряд реестров, которые вообще не наша задача. Министерство готово передать реестр молодых семей, детей сирот. Мы скомпонуем. Надо законодательно поработать в этой части»,— заявил господин Файзуллин на заседании итоговой коллегии Росреестра (цитата по ТАСС).

Глава Росреестра Олег Скуфинский в ответ сообщил, что вопрос передачи реестров следует обсудить с Минфином, поскольку процедура повлечет дополнительные расходы на работу.

О том, что делает Росреестр для экономического развития РФ,— в интервью Олега Скуфинского «Ъ».

Григорий Лейба