Минстрой хочет передать часть своих реестров Росреестру

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин заявил, что ведомство готово передать часть реестров, которые ведет сейчас, в компетенцию Росреестра.
Ирек Файзуллин
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
«Я очень хочу и новую работу придумать вам. Минстрой ведет ряд реестров, которые вообще не наша задача. Министерство готово передать реестр молодых семей, детей сирот. Мы скомпонуем. Надо законодательно поработать в этой части»,— заявил господин Файзуллин на заседании итоговой коллегии Росреестра (цитата по ТАСС).
Глава Росреестра Олег Скуфинский в ответ сообщил, что вопрос передачи реестров следует обсудить с Минфином, поскольку процедура повлечет дополнительные расходы на работу.
О том, что делает Росреестр для экономического развития РФ,— в интервью Олега Скуфинского «Ъ».