«Надо, чтобы предложения театров и наши возможности совпадали»

Заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович раскритиковал муниципалитеты, которые отказались принимать гастроли театров в рамках проекта «Пушкинская карта» в 2022 году. Однако по словам главы Городецкого округа Александра Мудрова, в районах есть трудности с приемом творческих коллективов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— У нас есть ряд технических ограничений, из-за чего возникают трудности с приемом гастролей театров. Не всегда наши площадки соответствуют требованиям, могут вместить определенное количество зрителей или предоставить актерам гримерки. Один раз нам пришлось отменить представление, когда театр уже приехал на гастроли, потому что в зале не получилось установить декорации.

Нужно, чтобы предложения театров, которые привозят нам большое искусство, совпадали с нашими техническими возможностями их принять. Я сам сторонник высокого искусства и хочу, чтобы у нас в районе оно было представлено шире, чем сейчас.

У нас много площадок, но иногда мы вынуждены отказываться от приема постановок. Например, в этом году на капитальный ремонт закрыт большой зал в доме культуры «Северный». Это благо, ведь мы в итоге получим обновленный фонд культуры, а с другой стороны – эта площадка у нас вылетела на год. Еще есть Дворец культуры в Заволжье, но там тоже требуется ремонт.

Записал Андрей Репин