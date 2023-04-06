Некультурное сопротивление

Некоторые муниципалитеты в 2022 году отказывались принимать гастроли областных театров в рамках проекта «Пушкинская карта». Руководители МСУ заявляли, что им не нужно высокое искусство, и просили привезти «что-нибудь попроще», пока не вмешался заместитель губернатора Олег Беркович. Он уверен, что причиной всему лень местного руководства, от которого не требуется особых усилий для организации гастролей. Чиновник заявил, что культуру необходимо насаждать силой, иначе МСУ не убедить. Еще одной проблемой при реализации проекта стали внезапные исключения из него нижегородских театров. В федеральном Минкульте начали масштабную проверку участников «Пушкинской карты», но сроки ее неочевидны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель губернатора Олег Беркович призвал насаждать культуру сверху

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Заместитель губернатора Олег Беркович призвал насаждать культуру сверху

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В 2022 году почти треть нижегородских муниципалитетов отказалась принимать гастроли нижегородских театров в рамках проекта «Пушкинская карта». Об этом заместитель губернатора Олег Беркович рассказал на публичном диалоге в «Арсенале», отвечая на вопрос худрука Театра оперы и балета Алексея Трифонова о нежелании местных властей участвовать в проекте. Господин Трифонов пожаловался, что в Нижегородской области ряд городов категорически отказывается принимать творческие коллективы, занимающиеся высоким искусством. Среди них господин Трифонов назвал Городец, Арзамас, Заволжье и Чкаловск.

По словам художественного руководителя, попытки театра привезти по «Пушкинской карте» какой-нибудь спектакль или концерт часто натыкаются на реакцию районных властей в духе: «Ой, нам этого не надо». «Нас просят вместо Чайковского привезти что-то попроще. Песни Дунаевского, например. И мы не знаем, как изменить мышление местных чиновников, чтобы они начали воспринимать высокое искусство как нечто необходимое», — посетовал господин Трифонов.

Олег Беркович с уверенностью ответил, что с МСУ надо действовать «насилием, и только насилием». Он рассказал, что осенью прошлого года докладывал губернатору Глебу Никитину о проблемах с «Пушкинской картой».

«Дела тогда обстояли не очень. Регион выделил средства на проведение гастролей нижегородских театров по районам области и 18 муниципалитетов отказались их принять. Просто потому, что им было лень. Им ничего не нужно было делать, просто предоставить свой ДК, получить деньги за билеты и направить их на собственные нужды. Они отказались. После совещания с губернатором все муниципалитеты "передумали". Поэтому я в этой ситуации вижу только один путь взаимодействия с муниципалитетом — через силу. Культуру надо насаждать, я верю в концепцию принудительной модернизации сверху. Сначала они артистов просто послали, потом согласились на Дунаевского, на следующем этапе будут просить Чайковского», — сообщил заместитель губернатора.

Еще одной проблемой при реализации проекта «Пушкинская карта» стало внезапное исключение из него ряда учреждений культуры.

Об этом на встрече нижегородского бизнес-сообщества с представителями областного правительства рассказала директор частного Театра на Счастливой Елена Пеганова. По ее словам, два месяца назад руководство в личный кабинет получило сообщение о том, что театр исключен из программы, в отношении него прошел внешний аудит и проводится проверка на корректность работы. «Какие-то дополнительные разъяснения по этой ситуации получить не удалось. При этом у нас в репертуар были введены спектакли, специально поставленные под эту программу», — сообщила она.

По словам замминистра культуры Нижегородской области Михаила Пельченкова, федеральный минкульт начал жесткую проверку частных заведений на предмет погашения билетов, купленных по «Пушкинской карте». «Мы, со своей стороны, отправили официальный запрос в проектный офис министерства культуры, но ответ пока не получили. В рабочем режиме нам объясняют, что учреждений, которые нужно проверить, очень много, и не до всех пока добрались», — пояснил чиновник.

Олег Беркович предположил, что длительная проверка связана с тем, что в проект стремятся попасть те заведения, на которые он не рассчитан: «Например, в Нижнем Новгороде мы случайно обнаружили, что "Пушкинской картой" можно расплатиться в квесте "Побег из тюрьмы". В любом случае два месяца – это очень много, ситуацию нужно ускорить», — пообещал он направить соответствующие обращения в профильный департамент Министерства культуры РФ.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2022 году по «Пушкинской карте» было в Нижегородской области продано более 711 тыс. билетов на 320 млн руб. Лидерами по посещаемости стали Нижегородский театр оперы и балета, ТЮЗ, театр «Комедiя», Нижегородский театр драмы, сеть кинотеатров «Империя грез» и Нижегородский музей-заповедник. По состоянию на апрель 2023 года в Нижегородской области насчитывается более 213 тыс. держателей «Пушкинской карты», на каждую в момент ее оформления или в начале календарного года было зачислено 5 тыс. руб.

С начала года по картам продано более 314 тыс. билетов.

А с февраля возобновилась гастрольная программа областных учреждений культуры по районам, на текущий год запланировано около 400 выездов.

Андрей Репин