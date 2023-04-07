Экс-глава Томского политехнического университета оказался под следствием по делу о растрате 5 млн рублей

Полиция Томска возбудила уголовное дело в отношении бывшего руководителя Национального исследовательского Томского политехнического университета, которому предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями (ч.1 ст. 285 УК РФ, санкция — лишение свободы на срок до четырех лет) и растрате в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ, максимальное наказание — десять лет заключения), сообщили в пресс-службе УМВД России по Томской области, не называя фамилию подследственного. На время следствия экс-главу вуза отпустили под подписку о невыезде.

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Основанием для возбуждения дела послужили материалы томских управлений МВД и ФСБ.

По версии следствия, обвиняемый использовал свои полномочия для трудоустройства сотрудника, который фактически не выполняли трудовых обязанностей. «За период с ноября 2021 года по январь 2023 года была незаконно и необоснованно начислена зарплата и премиальные из средств федерального бюджета в размере более 5 млн руб.», — указывается в релизе полиции.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Бийске (Алтайский край) правоохранители задержали ректора Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета им В.М. Шукшина, которую заподозрили в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). Согласно версии следствия, с 2021 по 2022 год ректор требовала от двух своих подчиненных деньги, которые были выделены им в качестве стимулирующих выплат. В деле фигурирует сумма почти 1,6 млн руб.

Илья Николаев