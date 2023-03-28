На Алтае по подозрению в превышении полномочий задержана ректор вуза

В Бийске (Алтайский край) задержана ректор одного из вузов. В отношении нее возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), которое насчитывает два эпизода, сообщили в региональном управлении СКР, добавив, что следствие готовит ходатайство об аресте ректора. По данным источников «Ъ-Сибирь», в деле идет речь о Людмиле Мокрецовой, которая возглавляет Алтайский государственный гуманитарно-педагогический университет им В.М. Шукшина.

Основанием для возбуждения дела послужили материалы краевого управления ФСБ. По версии следствия, с 2021 по 2022 год ректор требовала от двух своих подчиненных деньги, которые были выделены им в качестве стимулирующих выплат. В деле фигурирует сумма почти 1,6 млн руб.

В прокуратуре Алтайского края сообщили, что ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль ведомства.

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Илья Николаев