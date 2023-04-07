Перевозчик вложил 2,9 млрд рублей в закупку новых автобусов для Ярославля

ООО «Транспорт Ярославии» потратит 2,96 млрд руб. на закупку новых автобусов, которые будут работать на маршрутах в Ярославле. Протокол о приобретении транспортных средств размещен на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый автобус в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Новый автобус в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», ООО «Транспорт Ярославии» к концу мая будет обслуживать 14 городских и 11 пригородных маршрутов в Ярославле. Согласно условиям госконтрактов, на линию должно выходить 117 автобусов большого класса вместимости и 80 среднего. Но перевозчик закупает автобусов даже больше положенного. Согласно протоколу, размещенному в ЕИС «Закупки», «Транспорт Ярославии» приобрел 129 автобусов «ЛИАЗ-529265» и 87 автобусов «ЛИАЗ-429260».

Поставщиком автобусов выступает АО «ГК «Современные транспортные технологии», зарегистрированное в Нижнем Новгороде. Договор на поставку автобусов заключен 4 апреля, срок исполнения - до 30 апреля 2023 года. Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Транспорт Ярославии» в конце марта сменило юридический адрес с Москвы на Ярославль. Учредителями общества выступают АО «Ярославское АТП» и ООО «Контроль-Сервис», связанное с группой компаний «Мовиста»

Андрей Иванов