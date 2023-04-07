Филиал «Россети» — МЭС Урала модернизировал крупнейшую подстанцию Курганской области

Энергетики компании «Россети» - МЭС Урала завершили проект технического перевооружения подстанции 500 кВ «Курган» — главного центра питания Курганской области, оснастив энергообъект микропроцессорными комплексами релейной защиты. Проведенные работы повысили надежность электроснабжения потребителей региона, а также перетоков электрической мощности между Россией и Казахстаном по межгосударственной воздушной линии 500 кВ «Курган - Аврора» и с соседними регионами.



Подстанция 500 кВ «Курган» стала первым объектом энергетической инфраструктуры области, который получил цифровую защиту: специалистами филиала «Россетей» был проведен комплекс работ по модернизации существующей автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) подстанции, а также введены в работу 25 шкафов релейной защиты (РЗА) российского производства.

Как рассказал начальник службы РЗА и АСУ ТП Свердловского предприятия МЭС Урала Андрей Матков, срок эксплуатации новой защиты составит более 20 лет. «Такие комплексы отличаются высокой чувствительностью, быстродействием и увеличенным сроком службы по сравнению с микроэлектронными аналогами. Микропроцессорные устройства обладают широким функционалом, включая самодиагностику, обеспечивают возможность передачи данных в цифровом формате по двум независимым каналам связи с использованием международного протокола МЭК 61850. Новые устройства РЗА обеспечивают защиту от всех видов коротких замыканий и минимизируют их последствия для оборудования подстанции и отходящих линий электропередачи»,— сообщил господин Матков.

Кроме того, на данной подстанции в рамках федеральной программы Минэнерго РФ были проведены работы по повышению энергоэффективности подстанции, для которых использовались решения научно-технического центра группы «Россети», которые уже применяются на объектах сверхвысокого класса напряжения. «Силовые автотрансформаторы оборудованы автоматизированной системой управления охлаждением на принципах частотного регулирования, которая определяет оптимальные режимы работы двигателей вентиляторов и маслонасосов на основе данных о температуре оборудования и окружающей среды, поступающих в режиме онлайн»,— пояснил Андрей Матков.