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Коммерсантъ FM
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FT: регуляторы США проверяют, как JP Morgan проводил оценку стартапов

Американская Комиссия по регулированию деятельности коммерческих банков (OCC) назначила аудит по деятельности JP Morgan в сфере оценки компаний (due diligence) перед их покупкой, сообщает газета Financial Times. Наблюдатели предполагают, что эта проверка может быть вызвана ситуацией вокруг стартапа Frank и его основателя Чарли Джависа, который, как полагает Минюст США, обманул JP Morgan, чтобы завысить стоимость компании.

В 2021 году банк купил Frank за $175 млн, но потом выяснилось, что господин Джавис дезинформировал банк о реальных оборотах стартапа: он сообщил, что его компания предоставила образовательные кредиты более 4 млн студентов, тогда как в реальности их было не более 300 тыс.

В декабре прошлого года иски против Чарли Джависа и директора Frank по развитию Оливье Амара подал и сам JP Morgan, а в январе компания Frank была закрыта. Впрочем, Чарли Джавис подал против банка встречный иск, обвинив его в «распространении информации, порочащей его репутацию». Теперь OCC хочет проверить, как в банке проходила оценка стоимости других стартапов, купленных банком за последние два года.

Евгений Хвостик

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