В Тольятти наказан кондуктор, высадивший школьников из автобуса

пассажирского автотранспортного предприятия. Поводом для этой меры стало представление прокуратуры об устранении нарушений. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Ранее в контрольный орган обратился с жалобой отец двух несовершеннолетних детей. Прокуратура провела проверку и установила, что 26 января текущего года около 17:20 (MSK+1) два ребенка 8 и 14 лет ехали домой на автобусе № 46 после окончания уроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Однако из-за технического сбоя в оборудовании школьники не смогли оплатить проезд, и кондуктор высадил их на следующей остановке «Ул. Карбышева» в Центральном районе Тольятти, хотя по закону не имел на это права. В итоге детям пришлось самим добираться до дома в Комсомольском районе Тольятти. После этого глава транспортного предприятия получил представление прокуроров, а кондуктор – выговор.

Ранее прокуратура Самары выявила нарушения в работе городского общественного транспорта, проверив более 230 автобусов, троллейбусов и трамваев МП «ТТУ» и ООО «Самара Авто Газ». Так, специалисты обнаружили нарушения технического состояния трамваев и автобусов, при которых их выпуск на линию запрещен.

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Выезд запрещен».

Георгий Портнов