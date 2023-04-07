Осужденная за убийство Ксении Каторгиной женщина написала письмо-исповедь из колонии

Екатерина Меньшикова, осужденная в Екатеринбурге за убийство Ксении Каторгиной, написала из колонии письмо, в котором сказала о причинах, толкнувших ее на преступление. Документ опубликовал е1.ru.

«В 2015 году я вышла второй раз замуж. Любовь, любимый и любящий муж, семья — полная чаша и все, вроде бы, хорошо. Наступила долгожданная планируемая беременность, но, к сожалению, на свет появился мертворожденный малыш — сын Богдан. У малыша не было шансов, тяжелые роды, обвитие пуповиной и в конце концов печальный итог»,— написала женщина, уточнив, что смерть ребенка стала переломным моментом.

После этого женщина рассказала про знакомство с Михаилом Федоровичем, другим осужденным за убийство Ксении Каторгиной, и о том, что муж задолжал ему деньги. «Когда Сергей под давлением и натиском со стороны Михаила скрылся с его поля зрения, то долг автоматически перешел на меня»,— продолжает осужденная, добавляя, что после этого со стороны Федоровича началось давление на нее, угрозы в адрес ее семьи, нападение на ее дедушку и мать. Говорится, что Федорович заставил Меньшикову продать квартиру. «После всех этих событий меня увезли силой в Екатеринбург. Он уже обезумел от злости ко мне и моей семье и сказал: „Ты отработаешь свой долг передо мной так или иначе“»,— заявила женщина. Далее произошло убийство Ксении Каторгиной.

Напомним, 27-летняя жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина пропала 10 октября 2019 года после встречи с потенциальным покупателем своего автомобиля Audi Q5 на ул. Новаторов на Уралмаше. На следующий день автомобиль обнаружили у перекупщиков в Челябинске, которые заявили, что приобрели его у цыган. 15 октября в Челябинске задержали трех подозреваемых, а тело девушки нашли в канализационном коллекторе. По данным следствия, преступники готовились к этому преступлению около месяца. Осужденные тщательно продумывали детали нападения, приобрели для убийства электрошокер, нож и пластиковые хомуты. О встрече с Ксенией Каторгиной договорилась Меньшикова. Она сказала, что беременна и попросила девушку приехать к дому по улице Новаторов и показать автомобиль. Преступники расправились с девушкой нанесли ей несколько ударов ножом и на улице Ташкентской сбросили ее тело в колодец. Позже они продали автомобиль перекупщикам за 350 тыс. руб. У убитой осталось дочь 2010 года рождения.

В июне прошлого года свердловский областной суд вынес обвинительный приговор трем жителям Челябинской области, обвиняемых в убийстве жительницы Екатеринбурга Ксении Каторгиной. Михаилу Федоровичу и Марату Ахметвалиеву назначили по 20 лет лишения свободы, Екатерина Меньшикова приговорена к 17 годам.

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