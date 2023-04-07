В Ярославской области оклады врачам повысят с 1 марта

С 1 марта в Ярославской области оклады работников медицинских организаций будут проиндексированы на 4,6%, это предполагает проект постановления правительства области, сообщили «Ъ-Ярославль» в департаменте здравоохранения и фармации региона.

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Фото: Правительство Ярославской области Операция

Фото: Правительство Ярославской области

Проект постановления размещен на портале органов государственной власти для проведения независимой антикоррупционной экспертизы и будет принят после прохождения всех формальных процедур.

«Вопрос дальнейшего увеличения оплаты труда работников бюджетного сектора экономики будет рассмотрен в течение 2023 года в соответствии с динамикой темпа роста среднемесячного дохода от трудовой деятельности по Ярославской области»,— сказали «Ъ-Ярославль» в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.

В департаменте уточнили, что увеличение фонда оплаты труда работников бюджетной сферы производится ежегодно с учетом возможностей областного бюджета, самих медицинских организаций и требованиями федерального законодательства.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 1 января в Ярославской области повысились оклады сотрудников правительства региона — также на 4,6%.

Антон Голицын