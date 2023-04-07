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Глава администрации Ростова выступил против концерта Дианы Арбениной

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко выступил против проведения концерта певицы Дианы Арбениной в донской столице. Градоначальник в ответ на призыв горожанина запретить выступление, написанный под постом Алексея Логвиненко в социальной сети «ВКонтакте», сообщил, что также против проведения концерта.

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

Фото: Илья Покалякин, Коммерсантъ

«Наша позиция неизменна. Артисты, не поддерживающие СВО, выступать в Ростове не должны»,— написал глава администрации Ростова.

Пока официального сообщения об отмене выступления «Дианы Арбениной и Ночных снайперов», которое должно состояться 9 июня в КСК «Экспресс», не было.

Ранее в Ростове также были отменены концерты Валерия Меладзе, Ани Лорак, Машины времени и других исполнителей, высказывавшихся против проведения специальной военной операции.

Анастасия Назарова

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