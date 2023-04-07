Региональный штаб одобрил мастер-план застройки Плотничного переулка

На заседании регионального штаба по вопросам реализации градостроительной политики был утвержден мастер-план обновления городской среды в районе Плотничного переулка – участок площадью 1,57 га передан под комплексное развитие территорий жилой застройки (КРТ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области Фото: Министр градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области

Как сообщила министр градразвития области Марина Ракова, запланированное строительство двух восьмиэтажных многоквартирных жилых домов по бровке Почаинского оврага завершит предусмотренное старыми планами строительство пяти домов. Два из них уже построены, а на третий ООО «Строительная компания Реконструкция Инвест» получила разрешение на строительство.

Малоэтажную застройку по Плотничному переулку предлагается сохранить в формате «городской усадьбы», предусматривающем преобразование объектов в индивидуальные жилые дома или дома клубного типа на несколько семей (квартир), сообщили в министерстве. Два дома-объекта культурного наследия в Плотничном переулке будут сохранены, также планируется увеличить территорию школы № 113. После опубликования проекта решения жители домов, попавших в территорию развития, смогут выразить свою позицию «за» или «против» КРТ путем голосования на внеочередных общественных собраниях собственников.

Иван Сергеев