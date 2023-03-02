Архсовет одобрил план застройки у Плотничного переулка в Нижнем Новгороде

Концепцию застройки в границах улиц Сергиевской, Добролюбова, Плотничного переулка и Зеленского Съезда в Нижегородском районе одобрил архитектурный совет при региональном минграде. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Проект разработал институт развития агломераций Нижегородской области. На участке планируется достроить комплекс из пяти домов по бровке Почаинского оврага. Два из них уже готовы, по третьему получено разрешение на строительство. В план развития включили и старые двухэтажные дома по Плотничному переулку. Их предлагается сохранить в формате «городской дачи».

В границы КРТ также включат школу №113. Здание отремонтируют, чтобы увеличить вместимость школы до 500 учеников.

Елена Ковалева